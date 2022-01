Eurocoupe féminine de basket - Braine s'incline sur le plus petit écart face à Prometey

Castors Braine s'est inclinée jeudi soir, à domicile, au bout du suspense (92-93) face aux Ukrainiennes de Prometey pour le compte de la manche aller des seizièmes de finale de l'Eurocoupe féminine de basket.Match à suspense au stade Gaston Reiff de Braine-l'Alleud. Les Ukrainiennes prenaient le meilleur départ (18-27) sous l'impulsion d'Ariel Atkins (29 points) mais les Brainoises ne se laissaient pas bousculer. Avec cinq joueuses à plus de 10 points, les joueuses de Fred Dusart recollaient petit à petit (39-46 et 62-70 après 30 minutes). En confiance, les Brainoises passaient même devant à 92-89 à une minute de la fin avant que la réussite au périmètre des Ukrainiennes (15 paniers à 3 points inscrits) ne fasse plier les joueuses locales avec un lancer-franc converti à une seconde du buzzer (92-93). Quinn Dornstauder termine meilleure marqueuse des Castors avec 22 points. Le match retour est prévu en Ukraine jeudi prochain. Dans le duel qui mettait aux prises deux Belges, c'est Julie Allemand (Lyon ASVEL) qui a pris le dessus sur Hind Ben Abdelkader (Nika). Les Françaises ont fait la différence en première mi-temps (19-42 et 63-76). Julie Allemand termine la rencontre avec 3 points, 5 rebonds, 8 passes et 1 interception en 25 minutes. Hind Ben Abdelkader a inscrit 4 points en plus de 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 35 minutes. Enfin, malgré une excellente Kyara Linskens (13 points, 4 rebonds, 1 passe et 2 contres en 19 minutes), les Russes de Nadezhda n'ont pas été en mesure de s'imposer sur le parquet des Polonaises de Polkowice (48-42 et 75-72). (Belga)