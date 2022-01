Météo - Grisaille le matin, éclaircies l'après-midi

La journée de jeudi débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard (givrant) mais des éclaircies gagneront progressivement du terrain depuis le sud est vers le centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le nord et l'ouest, par contre, le ciel restera très nuageux l'après-midi avec même encore du brouillard par endroits. Les maxima se situeront entre 2 et 7degrés sous un vent faible.Ce soir et cette nuit, on prévoit à nouveau des nuages bas, de la brume et du brouillard (givrant) en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, par contre, le ciel restera généralement dégagé. Les minima varieront de -5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne à 2 degrés à la mer avec des valeurs autour de 0 degré dans le centre. Vendredi, le temps sera calme avec du brouillard et des nuages bas en Basse et Moyenne Belgique. (Belga)