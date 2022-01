Renaud Emond revient au Standard. Le club liégeois a annoncé jeudi le retour à Sclessin de l'attaquant belge de 30 ans après deux saisons passées au FC Nantes.

Arrivé au Standard en 2015 en provenance de Waasland-Beveren, Emond a joué 339 matches et inscrits 43 buts en quatre saisons et demies passées au Standard, avec lequel il a remporté deux Coupes de Belgique, en 2016 et 2018. Le Gaumais avait été transféré à Nantes en janvier 2020 mais ne s'est jamais imposé dans le onze des Canaris. "A 30 ans, le Phénix a répondu à l'appel de son club de cœur pour aider les Rouches à reprendre des couleurs", indique le Standard sur son site internet. Après la trêve, le Standard, 15e avec 23 points, reprend le championnat ce weekend par un classico sur la pelouse d'Anderlecht dimanche, principale affiche de la 22e journée de D1A. (Belga)