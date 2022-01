WRT et Dries Vanthoor en pole position aux 24 Heures de Dubaï

Le Limbourgeois Dries Vanthoor a réalisé jeudi la pole position des 24 Heures de Dubaï sur l'Audi R8 LMS de l'équipe belge WRT.

Les organisateurs des 24 Heures de Dubaï, première manche des 24 Hours Series, ont inauguré un nouveau format de qualifications séparées en trois parties et avec une grille de départ déterminée par la moyenne des trois chronos. À ce petit jeu, c'est l'Audi WRT qui a signé la pole position en 1:58.684, des oeuvres de Dries Vanthoor, de l'Allemand Christopher Mies et du Français Thomas Neubauer. Ils seront épaulés pendant la course par le Saoudien Mohammed Saud Fahad Al Saud et le Zimbabwéen Axcil Jefferies. Pas moins de 27 pilotes belges sont engagés dans cette épreuve, notamment le Courtraisien Frédéric Vervisch, sur la deuxième Audi WRT, qui partira en 7e place. Engagé sur une Porsche 992 Cup, l'ancien cycliste Tom Boonen partira 46e et 7e de sa classe (992-Am). Parmi les Belges les plus en vue en qualifications, l'Aston Martin Vantage GT3 de l'équipage Maxime Dumarey/Guillaume Dumarey/Jean Glorieux/Simon Balcaen s'élancera 17e et 3e de la catégorie GT3-Am. Enfin, l'Audi RS3 LMS de l'équipe belge AC Motorsport, avec le Bruxellois Mathieu Detry, a réalisé le 5e temps dans la division réservée aux voitures de tourisme et le 3e de la classe TCR. Le départ des 24 Heures de Dubaï sera donné ce vendredi à midi, heure belge. (Belga)