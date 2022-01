Coronavirus - Un demi-million d'Israéliens ont reçu une quatrième dose de vaccin

Un demi-million d'Israéliens ont reçu une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus, a annoncé le cabinet du Premier ministre Naftali Bennett jeudi soir.

Israël a commencé, il y a deux semaines, à administrer une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus à ses ressortissants âgés de plus de 60 ans présentant des troubles de l'immunité. Le personnel soignant et médical est également concerné. Le ministère israélien de la Santé considère que 62% des 9,4 millions d'habitants sont vaccinés. Il entend par là les personnes ayant reçu trois doses ou au moins deux, dont la dernière date d'il y a moins de six mois. Jeudi, plus de 48.000 contaminations par le coronavirus ont été diagnostiquées en Israël, un nombre en augmentation. (Belga)