Coupe du monde de cyclocross - Lucinda Brand assurée de la victoire finale après le forfait de Denise Betsema

Lucinda Brand est assurée de la victoire finale de la Coupe du monde de cyclocross après le forfait de Denise Betsema pour la manche de Flamanville, en France. L'avant-dernière manche de la Coupe du monde doit composer avec beaucoup d'absences.

Après 13 manches de Coupe du monde, Brand mène le classement avec 402 points, 59 de plus que Denise Betsema. Comme la Néerlandaise ne sera pas de la partie dimanche en France, elle ne pourra plus refaire son retard sur sa compatriote, alors qu'il ne restera ensuite qu'une course, à Hoogerheide. Brand est ainsi assurée de la victoire finale. Chez les messieurs, Eli Iserbyt est déjà assuré de la victoire finale. Il sera bien présent en France, avec ses équipiers Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck, sur un parcours qui figure pour la première fois au programme de la Coupe du monde. Toon Aerts sera son principal concurrent. Wout van Aert a mis un terme à sa saison, Tom Pidcock sera absent, tout comme Mathieu van der Poel et Lars Van der Haar. (Belga)