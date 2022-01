GB: fête à Downing Street la veille des funérailles du prince Philip

Des membres du personnel travaillant au bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson au 10 Downing Street ont organisé une fête en plein confinement et à la veille des funérailles du prince Philip, affirme jeudi The Telegraph.Conseillers et fonctionnaires se sont retrouvés pour fêter le départ de deux membres de l'équipe du chef du gouvernement, le directeur de la Communication James Slack et l'un des photographes personnels de Boris Johnson, précise le média conservateur. Ces nouvelles révélations sont publiées au moment où le Premier ministre bataille pour son maintien à la tête du gouvernement après son mea culpa pour sa présence à une fête à Downing Street en plein confinement en 2020. Cette nouvelle fête à Downing Street a eu lieu, selon The Telegraph, à la veille des funérailles de l'époux d'Elizabeth II, alors que le pays était en période de deuil national. Les images de la reine, assise seule au premier rang dans l'église, en raison des restrictions liées au Covid-19, avaient alors symbolisé les rigueurs du confinement au Royaume-Uni. (Belga)