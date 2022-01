Les Pays-Bas se préparent pour la Coupe du monde avec deux matches de prestige en mars

Les Pays-Bas disputeront deux rencontres de préparation de prestige lors de le fenêtre internationale de mars. En effet, les 'Oranje' défieront le Danemark le 26 mars sur la pelouse de la Johan Cruijff ArenA. Trois jours plus tard, les Néerlandais affronteront les Allemands, toujours à Amsterdam.

Les Pays-Bas de Louis van Gaal ont remporté leur groupe qualificatif, à l'instar du Danemark et de l'Allemagne, qui ont rendu une copie presque parfaite avec un bilan de 27 points sur 30, soit une défaite en dix matches. "En vue de la Coupe du monde, nous voulons jouer contre des adversaires de taille, je suis donc satisfait de ce programme. Avec les rencontres de Ligue des Nations (en juin, ndlr), nous avons un beau calendrier en 2022. Cela constitue une partie importante de notre préparation au Mondial", a déclaré Van Gaal, qui quittera la sélection néerlandaise à l'issue du rendez-vous qatari (21 novembre - 18 décembre). Les Pays-Bas figurent aussi dans le groupe A4 de la Ligue des Nations en compagnie de la Belgique. Les deux nations s'affronteront le 3 juin lors de la première journée et se retrouveront le 25 septembre. La Pologne et le pays de Galles complètent le groupe. (Belga)