Météo - Du soleil attendu vendredi

La grisaille sera encore assez tenace vendredi sur l'ouest avec des maxima de 3 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le soleil brillera par contre dès le matin. Les maxima varieront entre 3 et 8 degrés, en fonction des éclaircies.Vendredi soir et durant la nuit, le temps deviendra à nouveau brumeux avec du brouillard et des nuages bas en Basse et Moyenne Belgique. En Ardenne, le ciel sera peu nuageux. Les températures replongeront entre -8 degrés dans certaines régions de l'Ardenne et +2 degrés en bord de mer, en passant par 0 degré dans le centre du pays. Samedi, la journée débutera avec du brouillard et des nuages bas, mais en cours de journée, des éclaircies se développeront sur toutes les régions. En Ardenne, le temps sera même ensoleillé dès la matinée. Les maxima oscilleront entre 1 et 5 degrés. Dimanche matin, avec le passage d'une faible perturbation sur le pays, la nébulosité sera généralement abondante mais le temps devrait encore rester sec dans un premier temps. Dans l'après-midi, quelques faibles précipitations, probablement à caractère hivernal sur les sommets ardennais, sont prévues. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre. (Belga)