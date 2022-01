Peter Goossens à la tête du restaurant de l'hôtel "La Réserve" à Knokke

Peter Goossens, le chef triplement étoilé du "Hof van Cleve", va prendra la tête des cuisines du restaurant de l'hôtel de luxe "La Réserve" à Knokke, a indiqué vendredi la société d'investissement Alychlo de l'entrepreneur Marc Coucke.

Ce dernier et Bart Versluys ont racheté l'hôtel l'été dernier, l'objectif étant d'y investir 7 millions d'euros durant les prochaines années pour notamment améliorer l'espace wellness & spa et rénover le lobby. Le restaurant sera, lui aussi, rénové et dirigé par Peter Goossens. Il "deviendra une brasserie de qualité, avec des plats connus, travaillés dans le plus grand respect des produits locaux", note le communiqué de presse. "La Réserve sera un haut lieu de la gastronomie, tant pour les clients de l'hôtel que pour les visiteurs et visiteuses de Knokke Heist. Je veux créer une cuisine avec des plats que j'aime moi-même manger tous les jours et que j'ai hâte de proposer aux hôtes de La Réserve. Comme nous sommes proches de la mer, ce sera une source d'inspiration importante - mais pas la seule", a déclaré M. Goossens. Le restaurant entièrement rénové ouvrira ses portes à l'été 2023. (Belga)