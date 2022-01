Plusieurs centres de vaccination wallons réactivent la vaccination sans rendez-vous

Dès la semaine prochaine, neuf centres de vaccination wallons réactiveront la possibilité de se faire vacciner contre le covid sans rendez-vous, pour peu que l'on soit muni de sa carte d'identité et de sa convocation, annonce vendredi le cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Sont concernés les centres de Liège Ville (de 13h à 17h, sauf le mercredi et le samedi); de Court-Saint-Etienne (tous les jours de 9h à 18h30); de Dour (sans rendez-vous en permanence); de Fleurus (tous les jours de 8h30 à 18h30 sauf les mercredis et samedis du mois de janvier); de Soignies (sans rendez-vous en permanence); de La Louvière (portes ouvertes pour les 60 ans et plus et pour les premières doses); de Mouscron (portes ouvertes pour les premières doses); de Dinant (les 14 et 15 janvier de 9h à 12h et de 12h30 à 18h30) et de Walcourt (du 13 au 22 janvier selon des horaires précisés sur le site www.jemevaccine.be) Actuellement, 71% de la population wallonne de 18 ans et plus a reçu une dose 'booster' ou l'aura dans les prochains jours. Ce pourcentage monte à 87% pour les personnes immunodéprimées et à 90% pour les plus de 65 ans, selon le cabinet de la ministre. (Belga)