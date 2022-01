BNXT League - Mons s'impose au bout du suspense face à Malines

Les Montois se sont imposés samedi soir, à domicile, face à Malines (82-81) dans un match à suspense en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Ostende a conservé son brevet d'invincibilité à Louvain (77-90) et Alost a pris la mesure du Brussels (78-62).

Pendant 40 minutes, Montois et Malinois se sont rendu coup pour coup. Si à la mi-temps le score était de 48 partout, les visiteurs prenaient une petite avance (60-66) dans le courant du troisième quart, plus gros écart de la rencontre. Mais les locaux ne lâchaient rien et, dans le sillage de Payton Henson (24 points) et Marcus Tyus (18 points), ont complètement inversé la tendance en toute fin de match pour s'imposer au bout du suspense (82-81). En déplacement à Louvain, Ostende, mené 42-39 à la pause, a dû attendre le dernier quart pour faire la différence grâce à Levi Randolph (34 points) afin de conserver son brevet d'invincibilité (77-90). Dans le dernier match de la soirée, Alost, de retour au complet après l'épisode Covid-19, n'a pas éprouvé de difficulté pour l'emporter à la maison (44-30 et 78-62) face au Brussels. Paulius Valinskas (18 points et 7 rebonds) termine meilleur joueur du match. Au classement de la BNXT League, Ostende reste en tête avec un bilan parfait de 14 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (10-5), Malines (9-4), Louvain (8-6), Mons (7-6), Alost (5-9), Charleroi (6-6), Limburg United (4-8), le Brussels (2-12) et Liège (2-11). (Belga)