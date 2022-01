Bundesliga - Le Bayern facile à Cologne, 300e but en championnat pour Lewandowski

Le Bayern Munich a repris six longueurs d'avance sur son dauphin le Borussia Dortmund, large vainqueur contre Fribourg (5-1), en s'imposant facilement sur la pelouse du FC Cologne (0-4), samedi lors de la 19e journée de Bundesliga.

Pourtant privés de nombreux cadres, comme Kingsley Coman, Alphonso Davies, Leon Goretzka ou encore Lucas Hernandez, les Bavarois n'ont jamais été inquiétés. Comme souvent, ils se sont appuyés sur leur buteur maison, Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. Le Français Corentin Tolisso a aussi trouvé le chemin des filets. Omniprésent, le Polonais de 33 ans a inscrit son 300e but en Bundesliga. Il n'est plus qu'à 65 réalisations du "Bombardier" Gerd Müller, autre icône du Rekordmeister et légende du football allemand. La phalange de Julian Nagelsmann, battue par Mönchengladbach la semaine dernière pour sa première en 2022, s'est remise sur de bons rails. (Belga)