Caleb Ewan visera Milan-Sanremo avant de doubler Giro - Tour

Avec six victoires en 2021, Caleb Ewan a apporté à Lotto Soudal la moitié de ses succès la saison dernière. Le sprinteur australien de poche, 1m67, a pourtant connu un dernier exercice riche en mésaventures et compte bien continuer à s'illustrer en 2022.

Après le Tour d'Arabie saoudite et celui des Émirats arabes unis en début de saison, Ewan prendra la direction de l'Italie. Après Tirreno-Adriatico, il sera l'un des favoris à la victoire à Milan-Sanremo. "Je continue de rêver de cette grande course, c'est mon premier objectif de la saison", a lancé celui qui a déjà terminé deux fois deuxième (2018, 2021) de la Primavera. "L'année passée, j'ai vu que j'étais capable de suivre les meilleurs dans le Poggio. Je suis devenu plus fort et je l'ai bien enregistré. J'espère encore pouvoir me battre pour la victoire", a-t-il expliqué samedi lors de la présentation de son équipe. Il disputera ensuite deux classiques flamandes où il pourrait tirer les marrons du feu, Bruges-La Panne et Gand-Wevelgem, avant de prendre part au Tour d'Italie. En 2021, il avait remporté deux étapes avant d'abandonner en raison d'une blessure au genou. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne terminerait pas le Giro 2022. "Si vous visez le Tour, vous ne pouvez pas le ponctuer en tant que sprinteur. Ce n'est pas possible", a-t-il prévenu. C'est avec un sentiment de revanche qu'Ewan disputera la Grande Boucle. "J'ai dû le quitter beaucoup trop tôt l'année dernière (après 3 étape, ndlr). Je veux à nouveau gagner des sprints contre les meilleurs du monde." (Belga)