Coupe d'Afrique des Nations - Le Nigeria domine le Soudan et file en 8e de finale

Le Nigeria a assuré sa place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) grâce à un succès 3-1 sur le Soudan lors de la deuxième journée du groupe D, à Garoua, samedi au Cameroun.

Samuel Chukwueze (3e), l'ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise Taiwo Awoniyi (45e) et l'ancien Gantois Moses Simon (46e) ont donné un triple avantage aux 'Super Eagles'. Walieldin Khidir a réduit l'écart pour les Crocodiles du Nil (70e). Ce deuxième succès en deux matchs, après celui dans le choc contre l'Egypte (1-0), propulse déjà le Nigeria au deuxième tour. Le Soudan suit avec 1 point, comme la Guinée Bissau, qui affronte l'Egypte (0) en soirée (20h00). Vingt-quatre équipes, réparties en six groupes, participent à cette 33e édition. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes avancent en huitièmes de finale. (Belga)