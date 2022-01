Euro de patinage artistique - Loena Hendrickx échoue au pied d'un podium russe, la surdouée Valieva en or

Deuxième à l'issue du programme court, Loena Hendrickx a échoué à la 4e place, au pied du podium, des Championnats d'Europe de patinage artistique après le programme libre, disputé samedi soir à Tallinn. La Russe Kamila Valieva, 15 ans, s'est imposée avec brio.

Cinquième des derniers Mondiaux et de l'Euro 2018, la Limbourgeoise de 22 ans a malheureusement commis deux fautes, dont l'une dès l'entrée de son programme. Elle a récolté 131,72 points, bien loin de son record cette saison (145,53) établi au Grand Prix d'Italie. Avec un total de 207,97 points, elle doit donc se contenter de la quatrième place. Hendrickx, entraînée par son frère Jorik Hendrickx, double olympien, possède un record personnel de 219,05 points, lui aussi signé au GP d'Italie début novembre 2021. Si la déception d'être tombée hors de la boîte, ce résultat, le meilleur d'une patineuse belge, est de bon augure à quelques jours des Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février). Kamila Valieva, invaincue cette saison et favorite au sacre, a confirmé sa suprématie. Après avoir établi un nouveau record du monde dans le court (90,45 points), elle a engrangé 168,61 points pour porter son total final à 259,06 points. Ses compatriotes Anna Shcherbakova (237,42), championne du monde, et Alexandra Trusova (234,36) complètent le podium. Jeudi sur la glace du Tondiraba Ice Hall, la native de Turnhout avait établi un nouveau record personnel en récoltant la note de 76,25 points, une amélioration de près de deux points son précédent record personnel, réalisé en novembre au Grand Prix d'Italie (73,52). (Belga)