France : une plainte vise le journaliste Jean-Jacques Bourdin pour "agression sexuelle"

Journaliste politique phare des chaînes françaises RMC et BFMTV, Jean-Jacques Bourdin est visé par une plainte déposée mardi à Paris pour "agression sexuelle", a appris l'AFP samedi auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP avoir "reçu (cette) plainte du chef d'agression sexuelle. Elle est en cours d'analyse". Ces faits sont possiblement prescrits. La plaignante est une ancienne journaliste de BFMTV et RMC qui a déposé plainte au commissariat du XVIe arrondissement. Cette femme aujourd'hui âgée de 33 ans, qui a travaillé "pendant plusieurs années" avec le journaliste à la matinale de BFMTV-RMC, affirme que celui-ci "l'a saisie par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" dans une piscine d'un hôtel de Calvi en 2013, lors d'un déplacement professionnel, selon le récit du quotidien confirmé par Me Laure Heinich, avocate de la plaignante. Ni la communication de la chaîne d'informations en continu ni Me Jacqueline Laffont, avocate de M. Bourdin, n'étaient joignables dans l'immédiat. Figure de la station, connu pour ses interviews sans concession, l'animateur de 72 ans a commencé comme journaliste sportif sur RTL en 1976, où il a fait carrière avant de rejoindre RMC. (Belga)