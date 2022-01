Le FC Malines décide de ne pas jouer son match à Oud-Heverlee Louvain

Le FC Malines a décidé de ne pas jouer son match à Oud-Heverlee Louvain pour le compte de la 22e journée du championnat de Belgique de football, a communiqué samedi le club de Jupiler Pro League quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre (16h15).

Le FC Malines s'estime pénalisé par les cas de covid au sein de son effectif et s'inscrire dans le respect des règlements de la Pro League en matière de protocole sanitaire, et ce malgré le refus de la Pro League de postposer la rencontre suivant une autre interprétation. "Le club, les joueurs et le staff veulent marquer le coup et cette décision est approuvée par le Conseil d'administration du club", souligne le communiqué. (Belga)