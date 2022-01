Le Russe Karatsev domine Andy Murray en finale pour aller chercher son 3e titre ATP

Tête de série N.1 du tableau, le Russe Aslan Karatsev, 28 ans et 20e mondial, a battu le Britannique Andy Murray en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Sydney, épreuve sur surface dure dotée de 521.000 dollars, samedi en Australie.

Karatsev, qui avait créé la sensation début 2021 en atteignant le dernier carré de l'Open d'Australie, s'est imposé en deux sets - 6-3, 6-3 - en 1 heure et 32 minutes de jeu. Pour sa quatrième finale en moins d'un an, il remporte un troisième titre après ses succès à Dubaï et Moscou. Andy Murray, ancien N.1 mondial, désormais 135e mondial, disputait sa première finale sur le circuit depuis 2019 et sa victoire à Anvers. L'Ecossais avait profité de l'abandon en quarts de finale de David Goffin, touché au genou gauche. Murray, triple vainqueur en Grand Chelem, compte lui 46 titres en carrière. (Belga)