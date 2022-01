Toujours pas de victoire pour Wolfsburg et ses Belges, qui partagent contre le Hertha

Le VfL Wolfsburg n'a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire après son partage 0-0 à domicile samedi contre le Hertha Berlin dans le cadre de la 19e journée de Bundesliga. Avec ce résultat, Koen Casteels et ses coéquipiers restent bloqués à la 14e place avec 21 unités, juste derrière leur adversaire du jour, 22 points. Stuttgart et Orel Mangala, battus par Leipzig, occupent la 15e place avec 18 points, à égalité avec Augsbourg, barragiste pour le maintien.

Wolfsburg, avec Sebastiaan Bornauw et l'inamovible Koen Casteels au but, n'a jamais trouvé la faille dans une défense berlinoise bien regroupée. Du côté berlinois, Dedryck Boyata est monté au jeu à trois minutes du terme. Malgré les rentrées d'Aster Vranckx et Dodi Lukebakio à la 63e, le score est resté nul et vierge. Si les 'Loups' ne sont pas parvenus à s'imposer et enchaînent un 10e match sans victoire, ils ont malgré tout stoppé l'hémorragie après six défaites de rang. Englués dans une spirale négative depuis deux mois, les joueurs de Florian Kohfeldt ne se sont plus imposés en championnat depuis le 6 novembre et une victoire 1-0 contre Augsbourg. Dans le même temps, le VfB Stuttgart, avec Orel Mangala titulaire, s'est incliné 0-2 sur sa pelouse contre le RB Leipzig. (Belga)