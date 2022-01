Coronavirus - Le secteur culturel peut rouvrir ses portes au Danemark

Les lieux culturels et le secteur de l'événementiel peuvent rouvrir leurs portes au public aujourd'hui/dimanche au Danemark. Ils avaient été fermés pendant un mois afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement a décidé d'assouplir les règles, malgré une forte augmentation du nombre d'infections la semaine dernière.

Les musées, les zoos et les parcs d'attractions sont autorisés à recevoir du public pour la première fois depuis quatre semaines. Les cinémas, théâtres et salles de concert rouvriront également, mais avec des restrictions quant au nombre de visiteurs. Et dans de nombreux endroits, les visiteurs doivent porter un masque buccal et présenter un pass corona, nécessitant une vaccination, un test négatif ou une guérison après une contamination. La vie nocturne reste par contre à l'arrêt. Les discothèques sont fermées jusqu'à au la fin du mois au moins. Le Danemark enregistre régulièrement des pics de 20.000 nouvelles contaminations confirmées par jour. Samedi, les autorités en ont dénombré plus de 25.000. Selon les responsables du secteur de la santé, le nombre élevé d'infections a atteint une sorte de phase de plateau. Le nombre de patients hospitalisés pour covid reste assez stable entre 700 et 800. (Belga)