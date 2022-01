Coupe d'Afrique des Nations : la Gambie de Tom Saintfiet arrache le partage face au Mali

La Gambie, entraînée par Tom Saintfiet, a arraché un partage 1-1 en fin de rencontre face au Mali, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations, dimanche, à Limbe.

Musa Barrow, sur penalty, a permis aux Scorpions d'obtenir un point après le but d'ouverture. Le Mali avait ouvert le score sur un penalty d'Ibrahima Koné (79e). Saintfiet, l'entraîneur belge de la Gambie, a aligné pendant 90 minutes Sulayman Marreh (La Gantoise) dans l'entrejeu. En attaque, il a titularisé Abdoulie Jallow (Seraing), le remplaçant par Muhammed Badamosi (Courtrai) à la 83e minute. Les deux équipes se partagent la première place du groupe avec 4 points. A 17h, la Tunisie et la Mauritanie, bloquées à 0, s'affronteront dans l'autre match du groupe. Lors de la dernière journée, le 20 janvier, la Gambie défiera la Tunisie et le Mali jouera contre la Mauritanie. Vingt-quatre équipes, réparties en six groupes, participent à cette 33e édition. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (Belga)