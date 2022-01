La Liga - Marcelo, avec 23 titres sous le maillot du Real, égale la légende Paco Gento

Avec la Supercoupe d'Espagne remportée dimanche à Ryad en Arabie saoudite, le latéral brésilien Marcelo a remporté son 23e titre avec le Real Madrid et a égalé la légende Paco Gento au titre des palmarès les plus fournis de l'histoire du club madrilène.

Bien qu'il ne soit entré en jeu qu'en fin de partie (à la 86e à la place de son compatriote Vinicius), Marcelo a pu ajouter une nouvelle ligne à son palmarès monstre, dépassant un autre mythe du Real Madrid, son ancien camarade Sergio Ramos et ses 22 titres. Le latéral brésilien pourra dépasser Paco Gento, l'homme aux six Ligue des Champions remportées, si le Real Madrid remporte la Liga, la Ligue des champions et/ou la Coupe du Roi, des compétitions dans lesquelles les hommes de Carlo Ancelotti sont toujours en course. Marcelo, sous le maillot du Real, compte 5 championnats d'Espagne, 4 Ligues des champions, 4 Coupes du mondes des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne, dont celle remportée dimanche à Riyad. En fin de contrat en juin prochain, Marcelo a peu de temps de jeu cette saison, devancé par le Français Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Il n'a disputé que sept matches en 2021-2022, après quinze années passées dans les rangs de la "Maison blanche". Marcelo est arrivé au Real Madrid en janvier 2007 en provenance du club brésilien de Fluminense, et a remporté sa première Liga dès sa première saison en Espagne. (Belga)