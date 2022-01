Météo - Des précipitations à caractère hivernal possibles sur les hauteurs dimanche

La nébulosité sera abondante dimanche avec quelques périodes de pluie, qui se décaleront vers l'est en cours de journée. Sur les hauteurs, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 8 degrés à la mer. Le vent modéré de sud-ouest virera à l'ouest-nord-ouest au littoral. Dimanche soir et durant la nuit, les nuages bas resteront prédominants en haute Belgique et pourraient encore laisser s'échapper quelques faibles précipitations localement. Du brouillard se formera aussi en plusieurs endroits. En Basse et Moyenne Belgique, des éclaircies se développeront dans un premier temps, avant la formation de brume, de bancs de brouillard et de champs nuageux plus tard dans la nuit. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et +6 degrés à la côte, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest. (Belga)