Open d'Australie - Sander Gillé et Joran Vliegen, les atouts belges en double, cinq paires chez les dames

Tête de série N.11 du tournoi, Sander Gillé, 30 ans, 26e mondial en double, et Joran Vliegen, 28 ans, 32e mondial, ont hérité des Français Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech (finaliste en simple à Adelaïde samedi) au premier tour du double à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, qui débute lundi à Melbourne.

La paire belge de Coupe Davis avait été éliminée au premier tour l'an dernier et au deuxième lors de sa première participation au rendez-vous australien en 2020. Chez les dames, elles sont cinq Belges à disputer le tableau final du double, chacune avec une partenaire étrangère. Il y en aura d'office une au deuxième tour. Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (qu'elle rencontre d'ailleurs au premier tour du simple lundi), Kirsten Flipkens sera opposée en effet en entrée à Maryna Zanevska qui fait la paire de son côté avec l'Allemande Julia Lohoff. Les meilleures chances reposent traditionnellement sur les épaules d'Elise Mertens. Tenante du titre en compagnie de la Bélarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens forme la 3e paire tête de série en compagnie cette fois de la Tchèque Veronika Kudermetova, sa nouvelle partenaire. Le duo sera opposé à la Russe Anna Blinkova et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich au premier tour. L'an denrier, Mertens avait aussi remporté Wimbledon avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Alison Van Uytvanck fait de son côté la paire avec la jeune promesse danoise Clara Tauson, 19 ans, élève de l'académie de Justine Henin. La paire belge-danoise sera opposée en entrée à la Polonaise Magda Linette associée à l'Américaine Bernarda Pera. Enfin, Greet Minnen disputera le double avec l'Australienne Ellen Perez et sera opposée au premier tour à d'autres Australiennes, Jaimee Fourlis et Maddison Inglis. (Belga)