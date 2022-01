Premier Grand Chelem depuis 2017 pour Zanevska : "Je vais monter sur le court déteminée"

Maryna Zanevska (WTA 80) sera l'une des premières joueuses belges à faire son entrée en lice à l'Open d'Australie 2022, ce lundi à Melbourne. Sur le court n°14, en deuxième match de la journée, la Belge d'origine ukrainienne, 28 ans, rencontrera la jeune Slovène, Kaja Juvan (WTA 89), 21 ans, quart de finaliste à Adélaïde il y a dix jours à la suite d'une victoire contre Aryna Sabalenka (WTA 2).

"Il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage dans ce genre de tournoi", a-t-elle déclaré dimanche à Belga. "Toutes les filles présentes jouent très bien au tennis. La question sera de voir qui réussira le mieux à gérer ses émotions, qui réagira le mieux face aux situations qui se produiront à certains moments du match, et qui trouvera les solutions." Il s'agira de la troisième participation de Maryna Zanevska à l'Open d'Australie et sa première à une levée du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2017. Forte d'une progression remarquable l'an dernier, avec une ascension de la 250e à la 80e place à la WTA, la joueuse du Roseau, à Uccle, espère y gagner son premier match. "Je me suis bien préparée. Je me suis entraînée avec beaucoup de joueuses différentes ces derniers jours. En tout cas, j'ai fait tout ce que je devais. Maintenant, place au combat", a-t-elle souri. "Je sais que ce ne sera pas un match évident, c'est une adversaire coriace, mais je vais monter sur le court déterminée. Il s'agira d'une nouvelle expérience et je veux continuer à apprendre et à grandir en tant que joueuse." (Belga)