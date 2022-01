Tour du monde en avion de sport: la jeune pilote belge n'a pas pu faire escale à Francfort

La Belgo-Britannique Zara Rutherford, qui réalise actuellement un tour du monde en solitaire en avion de sport, n'a pas pu faire escale à Francfort (ouest de l'Allemagne) dimanche en raison du brouillard. Elle séjourne actuellement en Tchéquie, rapporte l'agence DPA. Si elle boucle son tour du globe, la jeune femme de 19 ans deviendra la plus jeune pilote à avoir effectué une telle prouesse dans ce type d'engin.

La jeune femme était partie en août de l'aéroport Courtrai-Wevelgem. Elle a déjà survolé cinq continents et fait escale dans une cinquantaine de pays. Elle est attendue lundi à Courtrai. L'intention était d'atterrir dimanche au petit aéroport de Francfort-Egelsbach, mais le brouillard est venu contrecarrer ces plans. D'après son site internet, Zara Rutherford était en Tchéquie dimanche après-midi et devrait regagner la Belgique lundi. L'avion de sport ultraléger avec lequel Zara Rutherford tente de battre le record est un avion du type Shark Ultralight, considéré comme l'avion ultraléger le plus rapide. Il a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Normalement, il s'agit d'un biplace mais, pour cette aventure, un siège a été retiré et un réservoir de carburant supplémentaire a été ajouté. La pilote espère, avec cette tentative de record, susciter l'intérêt des jeunes filles pour l'aviation. (Belga)