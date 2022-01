Le soleil aura du mal à briller en début de semaine

Après une matinée remplie de nuages, l'après-midi s'éclaircit lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil percera la couverture nuageuse à l'ouest et au nord-ouest du pays d'abord, avant de se lancer à l'assaut, mais plus lentement, de la partie centrale de la Belgique. Le sud-est devra lui terminer sa journée sous les nuages bas.De faibles précipitations hivernales et du brouillard - localement - viendront également gâcher la fête en Ardenne. Il fera entre 1 et 5°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 5 à 8°C ailleurs. L'ouest et le nord-ouest continueront de profiter de larges éclaircies lundi soir, alors que le sud-est restera sous le coup des nuages bas. Mais pendant la nuit, tout le monde reviendra à égalité : les nuages bas envahiront toutes les régions et le brouillard pourra même s'installer localement. Une alerte jaune au brouillard est d'ailleurs enclenchée à partir de lundi 22h00 jusque mardi 11h00 pour les provinces de Liège, Luxembourg, Brabant wallon, Flandre occidentale, Flandre orientale et à la Côte. Sur l'ouest, le nord-ouest et en Ardenne, le brouillard pourra être givrant. Les minima oscilleront entre 0 et 4°C. Les nuages bas et le brouillard local reviendront hanter les têtes des Belges mardi, comme une rengaine redondante. L'ouest, le nord-ouest et l'Ardenne se réveilleront sous un brouillard épais et tenace. Quelques vaillants rayons de soleil pourraient vaincre l'épais manteau grisâtre qui recouvre la Belgique, principalement dans la moitié sud du territoire. Les températures seront comprises entre 2 et 7°C. Brouillard et nuages rythmeront encore la journée de mercredi, qui sera en outre marquée par le passage d'une perturbation depuis le littoral dans l'après-midi. Le thermomètre ne variera pas par rapport aux jours précédents, avec 0 à 7°C annoncés. (Belga)