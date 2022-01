Les Houthis appellent les firmes étrangères à éviter les "installations vitales" aux EAU

Les rebelles Houthis du Yémen ont appelé lundi les civils et les entreprises étrangères à "se tenir éloignés des installations vitales" aux Emirats arabes unis, après avoir revendiqué une attaque qui a fait trois morts dans la capitale Abou Dhabi."Nous prévenons les entreprises étrangères, les citoyens et les résidents de l'Etat ennemi des Emirats arabes unis qu'ils devraient se tenir éloignés des sites et installations vitaux pour leur propre sécurité", a déclaré le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, dans une allocution retransmise par la chaîne des Houthis, Al-Massira. (Belga)