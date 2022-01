Météo - Nuages bas et brouillard pour débuter la semaine

Lundi devrait échapper à la pluie mais de nombreux champs de nuages bas recouvriront tout de même la Belgique, voire du brouillard localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au sud du sillon Sambre et Meuse, de faibles précipitations, éventuellement hivernales, pourront survenir. Des flocons de neige pourraient tomber sur le relief.

L'après-midi sera davantage ensoleillée dans le nord-ouest tandis que le centre et l'est resteront dans les tons de gris. Il fera entre 1 et 4°C en haute Belgique et de 5 à 7°C ailleurs, sous un vent faible d'ouest à nord-ouest. De larges éclaircies sur l'ouest feront chuter les températures lundi soir et pendant la nuit. Ailleurs, les nuages bas subsisteront. Du brouillard (givrant) pourra se former en fin de nuit sur l'ouest et en Ardenne. Les minima oscilleront entre -1 et +4°C. Du brouillard, éventuellement givrant, accueillera les matinaux mardi. Le voile pourra être assez épais. Il est possible que le brouillard persiste une grande partie de la journée sur l'ouest et le nord-ouest tandis qu'ailleurs, les nuages bas laisseront passer quelques rayons de soleil. Les températures seront comprises entre 2 et 7°C. (Belga)