Quatre évêques belges bientôt retraités

La composition de la conférence épiscopale belge changera bientôt: quatre évêques atteindront l'âge de 75 ans d'ici à l'été 2023 et devront être remplacés.Les évêques qui atteindront prochainement l'âge de la retraite sont Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon (26 janvier 2022); le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles (17 juin 2022); Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai (13 avril 2023); ainsi que Mgr Pierre Warin, évêque de Namur (15 juin 2023). Il est d'usage que les évêques offrent leur démission au pape à l'occasion de leur 75e anniversaire. Il est cependant courant que le souverain pontife ne nomme pas immédiatement un successeur et leur demande de rester en fonction plus longtemps afin de garantir la continuité. En prévision, le nouveau nonce apostolique pour la Belgique et le Luxembourg, l'archevêque italien Franco Coppola, est arrivé dimanche à Bruxelles. Après enquête, il proposera au pape une liste avec trois noms de candidats possibles pour chaque évêché. En Belgique, la conférence épiscopale compte 12 évêques. Mgr Coppola sera prochainement appelé à présenter ses lettres de créance auprès du roi Philippe. (Belga)