Washington appelle Pyongyang à "cesser" ses tirs de missiles "illégaux"

Les Etats-Unis ont appelé lundi la Corée du Nord à "cesser ses activités illégales et déstabilisatrices" après le tir de deux nouveaux "missiles balistiques" par Pyongyang.

Dans un appel avec ses homologues japonais et sud-coréen, l'émissaire américain pour le dossier nord-coréen Sung Kim a aussi demandé au pays reclus de répondre favorablement à l'offre de "dialogue", "sans conditions préalables", formulée par Washington, et réitéré "l'engagement inébranlable" des Etats-Unis "en faveur de la défense de leurs alliés", selon un communiqué du département d'Etat. La Corée du Nord a lancé lundi deux nouveaux projectiles, probablement des missiles balistiques selon Séoul, son quatrième essai d'armement depuis le début de l'année. Pyongyang accélère ces dernières semaines ses tests d'armement, le régime de Kim Jong Un cherchant à renforcer les capacités militaires du pays soumis à de lourdes sanctions internationales, tout en refusant les offres de dialogue des Etats-Unis. L'émissaire américain a relevé que ces essais nord-coréens, "en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", étaient "les derniers dans une série de tirs de missiles balistiques" ce mois-ci. Il a réaffirmé à Séoul et Tokyo que les Etats-Unis voulaient oeuvrer "à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", selon le communiqué. (Belga)