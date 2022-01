Affaire Mawda : confirmation en appel des peines pour deux des trafiquants d'êtres humains

La cour d'appel de Liège a confirmé mardi matin la condamnation de deux trafiquants d'êtres humains impliqués dans la course-poursuite qui avait coûté la vie à la petite Mawda, le 17 mai 2018 sur l'autoroute E42.Mawda, âgée de 2 ans, avait été tuée par la balle d'un policier la nuit du 16 au 17 mai 2018, lors d'une course-poursuite qui avait eu lieu entre la police et le véhicule transportant des migrants dans lequel elle se trouvait. Le véhicule tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Les faits relatifs à la traite des êtres humains avaient été examinés par la justice liégeoise. Six condamnations avaient été prononcées, dont trois par défaut. Le chauffeur de la camionnette n'avait pas fait appel. Ses deux complices, désignés comme les passeurs avec des rôles différents, avaient été condamnés à cinq ans de prison ferme et trois ans avec sursis pour un tiers. Ils avaient fait appel de la décision. Les avocats des deux prévenus avaient sollicité l'acquittement en première instance, contestant la qualité de "passeur" attribuée à leurs clients sur la base d'analyses ADN ou de témoignages anonymes. Pour la défense, les prévenus n'étaient "pas plus suspects que les autres migrants retrouvés dans la camionnette". La cour d'appel de Liège a toutefois confirmé mardi les peines été prononcées en première instance à leur encontre. (Belga)