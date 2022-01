Le parlement indonésien entérine la loi sur le déménagement de la capitale

Le Parlement indonésien a approuvé mardi la loi sur la nouvelle capitale Nusantara, qui remplacera d'ici quelques années l'actuelle Jakarta, menacée par la montée des eaux. La nouvelle ville sera érigée dans une zone boisée de l'île de Bornéo. Seul le Parti pour la Justice et la Prospérité (PKS) s'y est opposé.

Lundi, le ministre indonésien du Développement, Suharso Monoarfa, avait dévoilé le nom de la nouvelle capitale Nusantara, qui signifie "archipel" en indonésien. Le président indonésien Joko Widodo avait annoncé en 2019 son intention de construire une toute nouvelle capitale dans la jungle de Bornéo, à mi-chemin entre les villes de Balikpapan et Samarinda. L'actuelle capitale Jakarta n'est, selon lui, plus viable en tant que centre administratif du pays en raison des inondations fréquentes, des embouteillages permanents et de la mauvaise qualité de l'air. Une partie de la mégapole de 11 millions d'habitants se trouve sous le niveau de la mer, une proportion qui pourrait doubler d'ici 2050, selon les experts. Si le chantier, estimé à 28 milliards d'euros, se déroule comme prévu, la nouvelle capitale devrait accueillir les premiers fonctionnaires en 2024 - la dernière année du second et dernier mandat de Joko Widodo. (Belga)