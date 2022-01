Ligue des Champions de basket - Ostende s'impose face aux Bosniens d'Igokea et décroche une 3e manche décisive

Ostende s'est imposé mardi soir à domicile (85-64) face aux Bosniens d'Igokea pour le compte de la deuxième manche du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. La manche décisive est prévue jeudi, en Bosnie.

Battus au premier match, les Ostendais étaient dans l'obligation de s'imposer à domicile pour continuer l'aventure européenne. Et les Côtiers ont rapidement fait la différence. Dans le sillage d'un excellent Demetrius Conger (20 points), les joueurs de Dario Gjergja menaient déjà 30-12 après 10 minutes. Intransigeants défensivement, les Côtiers limitaient leurs adversaires pour prendre le large à la pause (50-24). Confortablement en tête, les champions de Belgique ont maîtrisé la deuxième mi-temps (67-44 et 85-64) pour s'imposer sans trembler et décrocher une manche décisive. Celle-ci se déroulera en Bosnie, jeudi. Le vainqueur décrochera son ticket pour la deuxième phase de poule de la Ligue des Champions de basket. (Belga)