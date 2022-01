Londres fournit des armes antichars à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va livrer des armes antichars légères à l'Ukraine, a annoncé, lundi soir au parlement, le ministre de la Défense britannique Ben Wallace, dont l'objectif est de renforcer la capacité de défense du pays assiégé. "Il ne s'agit pas d'armes stratégiques et elles ne constituent pas une menace pour la Russie", a assuré le ministre. Quelques soldats britanniques formeront également l'armée ukrainienne.

Le ministre n'a pas spécifié quels modèles d'armes sont envoyés. Mais une première cargaison est partie lundi, selon lui. "L'Ukraine est tout à fait dans son droit pour défendre ses frontières", a ajouté M. Wallace, qui a aussi rappelé que les Britanniques ont entraîné plus de 22.000 soldats depuis 2015. La tension monte à la frontière russo-ukrainienne depuis un certain temps. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé plus de 100.000 soldats dans la région frontalière avec l'Ukraine, qui craint une invasion. Moscou affirme qu'il ne s'agit que de préparatifs contre une éventuelle expansion de la zone de l'Otan. Malgré une intensification des discussions diplomatiques depuis le début de l'année, celles-ci n'ont pas donné de résultats pour l'instant. (Belga)