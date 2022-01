Eurocoupe - Même diminués par la Covid, Valence et Sam Van Rossom s'imposent à Promitheas

Les Espagnols de Valence se sont imposés, mercredi soir, en déplacement chez les Grecs de Promitheas (68-71) pour le compte de la 10e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 9 points au compteur.

Privés de nombreux joueurs touchés par le Covid-19, les Espagnols de Valence ont malgré tout trouvé les ressources pour s'imposer sur le parquet de Promitheas dans une rencontre à suspense. En première mi-temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup pour atteindre la pause sur la marque de 35-36. Au retour des vestiaires, les Grecs, sous l'impulsion de Dimitris Agravanis (22 points), se détachaient quelque peu à l'entame du dernier acte (57-52). Mais même diminués, les visiteurs ne baissaient pas les bras. Dans le sillage de Mike Tobey (22 points et 10 rebonds), Valence recollait au score pour finalement s'imposer, au bout du suspense, 68-71. L'international belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 9 points (1/2 à 2 points, 2/5 à 3 points et 1/1 aux lancers), 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes. Au classement, Valence grimpe provisoirement à la 2e place avec un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Promitheas reste dernier avec 2 victoires pour 7 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour la phase finale de l'Eurocoupe. (Belga)