Waasland-Beveren a présenté Jo Van Moer, son nouveau président

Jo Van Moer est le nouveau président de Waasland-Beveren. Il succède à Dirk Huyck, dont le départ avait été annoncé fin octobre. Jozef Van Remoortel, président de 2014 à 2016, sera son vice-président.Le nouveau président du club de 1B Pro League est fondateur et PDG de Van Moer Logistics, un grand nom du monde du transport, qui emploie 1.450 personnes et possède 22 succursales. Jo Van Moer était déjà le sponsor principal du SK Beveren et il sponsorise Van Moer Cycling depuis des années. Il est le père de Brent Van Moer, 24 ans, le coureur de l'équipe Lotto Soudal, vainqueur d'étape au Dauphiné l'année dernière et vice-champion du monde du contre-la-montre chez les espoirs en 2018. "La désignation de Jo et Jozef renforce le message d'ancrage local de notre club", a souligné le PDG Antoine Gobin. "Les deux messieurs originaires de Beveren se sont fait un nom dans le monde des affaires et du sport. Tous deux formeront le coeur du club et représenteront Beveren de la meilleure façon possible." (Belga)