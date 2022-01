CSC et SLFP annoncent des actions dans la fonction publique pour "mettre la pression"

Les syndicats CSC et SLFP mèneront prochainement des actions dans le secteur de la fonction publique pour "mettre la pression au gouvernement", a annoncé jeudi à Belga Silvana Bossio de la CSC Services publics. Cette décision intervient après une rencontre plus tôt dans la journée avec la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, autour de la question de la revalorisation salariale.

"La ministre a entendu nos revendications et s'est engagée à les transmettre lors du contrôle budgétaire de février", développe Silvana Bossio. "Néanmoins, elle nous avait déjà fait la même promesse en octobre et rien n'avait été fait depuis. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place un plan d'actions pour mettre la pression sur le gouvernement." Ces actions syndicales ne devraient cependant avoir qu'un impact limité sur les citoyens, dans un premier temps. "Notre objectif n'est clairement pas d'embêter les citoyens", ajoute-t-on à la CSC. "Il n'y aura donc pas d'arrêt généralisé dans les services publics mais peut-être des grèves ponctuelles de quelques membres du personnel." Les syndicats portent plusieurs revendications dont la mise en place d'un treizième mois, l'octroi de chèques repas et une revalorisation salariale des barêmes. "Cela fait vingt ans que notre secteur n'a connu aucune revalorisation salariale", précise Silvana Bossio. Le syndicat CGSP n'a pour sa part pas souhaité mettre en place un plan d'actions avant le contrôle budgétaire de février. Les syndicats chrétien et libéral avaient déposé le 22 décembre dernier un préavis de grève à partir du 14 janvier mais avaient finalement décidé de ne pas l'activer dans l'attente de la réunion de jeudi. (Belga)