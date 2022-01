La nuit sera encore glissante

L'institut royal météorologique lance une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes pour la fin de journée de jeudi et la nuit qui vient, sur l'ensemble du territoire belge à l'exception de la Flandre occidentale.

Des plaques de givre ou de glace pourront se former localement sur le centre et l'est du pays, ainsi qu'en Ardenne. Mais sur ces hauteurs, on attend surtout quelques averses de neige. Au-dessus de 40 mètres, une accumulation supplémentaire de quelques centimètres est attendue. (Belga)