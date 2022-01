Mertens, après sa victoire contre Begu : "Ce fut un solide match, j'ai très bien servi"

Elise Mertens (WTA 26) avait le sourire, jeudi à Melbourne, après s'être qualifiée pour le troisième tour à l'Open d'Australie au détriment de la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 61), 31 ans. Sur le court N.8, la Limbourgeoise, 26 ans, s'est imposée 6-3, 6-2 après 1h17 de jeu.

"C'est une douce sensation", a-t-elle confié, après avoir également réussi son entrée en lice en double. "J'ai vécu une belle journée. Ce fut un match solide de ma part. J'ai très bien servi (63% de premières balles et 76% des points gagnés derrière sa première balle, ndlr). Et forcément, cela me procure un avantage. C'est une fille qui frappe très fort dans la balle et je savais dès lors que je devrais chaque fois lui faire jouer un coup supplémentaire. Il faisait un peu plus chaud aujourd'hui aussi, mais les conditions m'ont bien convenu." C'est la seizième fois consécutive qu'Elise Mertens réussit à se hisser au troisième tour dans une levée du Grand Chelem. Une statistique dont la n°1 belge peut être fière dans la mesure où elle la seule joueuse actuelle du circuit à afficher pareille régularité. "C'est une belle statistique, c'est sûr", a-t-elle souri. "Je savais la dernière fois (à l'US Open, ndlr) que c'était la quinzième car je l'avais lu sur Twitter. Je suis vraiment contente aujourd'hui, non seulement du simple, mais aussi du double, mais le simple est plus important. Je suis bien déplacée sur le court. C'était l'objectif afin de parvenir à pousser Begu à la faute. Et cela m'a bien aidé." Pour une place en huitième de finale, Elise Mertens affrontera samedi la Chinoise Zhang Shuai (WTA 74), 32 ans, victorieuse par abandon de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 12) 6-4, 1-0. (Belga)