TC Tournai - Douze mois de prison pour avoir harcelé des employées du CPAS de Tournai

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a prononcé jeudi une peine de 12 mois de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans, contre un Tournaisien qui harcelait des employées du CPAS de Tournai.Jadis à la tête d'une entreprise, l'homme a tout perdu et s'est retrouvé dans la rue avec son fils, mineur. L'enfant a été placé dans une maison d'accueil du CPAS. Le père, soucieux du bien-être de son fils, s'est alors mis à harceler les employées du CPAS, laissant des messages menaçants et insultants sur le téléphone de garde de l'institution sociale. Mis en garde par les policiers, le prévenu a poursuivi son manège en promettant de "punir" les femmes qui s'occupaient de son fils, car il était "habillé comme un baraki". Un juge d'instruction a décidé le 21 septembre 2021 de le placer sous mandat d'arrêt afin de le stopper dans son élan délictueux. Le tribunal a estimé qu'il ne fallait pas prononcer une peine de travail, plaidée par la défense, pas plus que la peine de deux ans de prison ferme requise par le ministère public. (Belga)