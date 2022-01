Coronavirus - Le sport amateur francophone heureux du retour du public, même limité

Le public va pouvoir revenir -en quantité limitée néanmoins- aux abords des stades et des salles du sport amateur, dès le 28 janvier, selon les modalités du code rouge du baromètre corona décidé vendredi en Comité de concertation. "Nous venions de zéro, on se réjouit donc de cette décision", déclare Serge Mathonet, directeur de l'AISF-AES, l'Association interfédérale du sport francophone."La mise en pratique du comptage du nombre de personnes ne sera peut-être pas toujours aisée en extérieur et nous attendons évidemment encore le texte officiel mais nous estimons avoir été entendus", estime M.Mathonet. (Belga)