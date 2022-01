Coronavirus - "Nous espérions une date, une perspective", regrette Brussels by Night Federation

Dancings et discothèques ne rouvriront pas dans un tout proche avenir. Ainsi en a décidé le Comité de concertation de vendredi. "Nous espérions avoir une date de réouverture, une perspective mais on ne nous la donne pas", explique Lorenzo Serra, porte-parole de Brussels by Night Federation."Nous n'avons pas encore de vision sur ce baromètre" (visant à donner plus de prévisibilité aux mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus, NDLR), poursuit-il. "Ce sera le cas dès demain, sans doute. Il est donc difficile de se prononcer ce (vendredi) soir". "Nous plaidons pour rouvrir la vie festive le plus rapidement possible avec un cadre", conclut Lorenzo Serra. (Belga)