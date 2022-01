Coupe de Belgique de basket - Anvers étrille Malines, Limburg United et le Brussels prennent une option

Malines s'est lourdement incliné à domicile vendredi soir face à Anvers (77-117) pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket. Dans les autres matchs, Limburg United et le Brussels ont pris une option sur la qualification en s'imposant respectivement à Louvain (67-86) et contre Alost (79-70).

Première réussie pour Luc Smout, qui a remplacé Christophe Beghin, sur le banc des Giants d'Anvers. Rapidement, les Anversois ont fait preuve d'une incroyable réussite, à l'image de Markell Brown (27 points et 7 rebonds) pour prendre le large après seulement 10 minutes (15-35). En confiance, les visiteurs continuaient sur leur lancée pour rejoindre la pause sur la marque de 37-67. Au retour des vestiaires, les Giants ne lâchaient rien pour faire grimper l'écart jusqu'à 40 unités (48-91 et 77-117). Après trois quarts-temps équilibrés (20-16, 35-32 et 53-53), Limburg United a fait la différence dans les dix dernières minutes, remportées 14-33, pour prendre une option sur Louvain avant la manche retour (67-86). Leander Dedroog termine meilleur joueur avec 23 unités. Enfin, le Phoenix Brussels, avec ses deux nouvelles recrues (Chada et Karacic) a livré une prestation solide (39-33 et 79-70) pour s'imposer face à Alost. Pape Badji termine la rencontre avec 12 points et 8 rebonds. Les matchs retours de ces trois duels sont prévus ce dimanche. Le match aller du quatrième, Ostende-Mons, se jouera dimanche avant le retour fixé mercredi soir. (Belga)