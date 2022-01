Médecins Sans Frontières sauve près de 70 migrants en mer Méditerranée

L'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) a secouru vendredi près de 70 migrants en détresse en Méditerranée centrale lors d'une nouvelle opération de sauvetage. Le navire Geo Barents compte désormais un peu plus de 360 rescapés à son bord, a annoncé l'ONG.

Mercredi, MSF avait déjà secouru près de 90 personnes. L'équipage d'un autre navire de sauvetage, le Mare Jonio, a déclaré qu'il avait demandé aux autorités s'il pouvait accoster dans un lieu sûr. À bord du navire de l'ONG Mediterranea Saving Humans se trouveraient 210 migrants. De nombreux réfugiés et migrants tentent d'entrer dans l'Union européenne via l'Italie. Ils passent souvent par la petite île de Lampedusa, qui se trouve entre la Tunisie et la Sicile. Environ 300 migrants y sont arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi et ont été embarqués par les garde-côtes italiens, a rapporté l'agence de presse Adnkronos. (Belga)