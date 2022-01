Open d'Australie - Greet Minnen éliminée en double au second tour

Greet Minnen, 77e mondiale en double, et l'Australienne Ellen Perez (WTA 42 en double) ont été éliminées au 2e tour du double dames de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne.La paire belgo-australienne s'est inclinée en deux sets (3-6; 5-7) face à l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Chilienne Alexa Guarachi (N.5), respectivement 14e et 12e mondiale en double, à l'issue d'une heure et 17 minutes de jeu. La Belge Elise Mertens (WTA 4 en double) jouera aussi en doube vendredi à Melbourne, associée à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 13 en double) contre les Françaises Kristina Mladenovic (WTA 25 en double) et Caroline Garcia (WTA 194 en double). (Belga)