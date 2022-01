Près de 40% des enfants ne se sont pas rendus à leur rendez-vous de vaccination en Flandre

L'agence flamande "Zorg en Gezondheid" ("Soin et santé") constate que près de 32.000 enfants de 5 à 11 ans ne se sont pas présentés à leur rendez-vous pour leur vaccination contre le Covid-19, a-t-elle communiqué vendredi. Cela équivaut à près de quatre enfants sur dix (39%) éligibles à la vaccination en Flandre. L'Agence a également reçu un refus de la part des parents de 25.000 enfants invités (4,9%).

"Ce nombre élevé est en partie dû aux personnes qui doivent être mises en isolement ou en quarantaine. Cela peut être le cas pour l'enfant lui-même, ou pour les parents qui ne peuvent plus amener l'enfant au centre de vaccination", explique Joris Moonens, porte-parole de l'Agence pour les soins et la santé. Pour les parents hésitant, les responsables de l'Agence soulignent qu'une prise de rendez-vous ultérieure sera toujours possible. "S'ils n'ont pas refusé, ils recevront une nouvelle invitation", poursuit le porte-parole. "Nous avions de toute façon tenu compte du fait que le taux de vaccination serait plus faible dans cette catégorie d'âge." Au total, plus de 514.000 enfants âgés de cinq à onze ans ont déjà été invités à se faire vacciner, soit 99,3 % des enfants flamands de 5 à 11 ans. Les quelques invitations qui n'ont pas encore été adressées seront envoyées dans les prochains jours. Une première dose de vaccin a déjà été administrée à 87.117 enfants (17%) en Flandre. La campagne de vaccination des enfants y a démarré le 30 décembre 2021 à Gooik (Brabant flamand). En Wallonie, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté mercredi et comptabilisait 15.000 réservations mardi. (Belga)