Une prime de 7.000 euros pour le nouveau personnel infirmier en province de Luxembourg

La proposition d'allouer une prime d'attractivité de 7.000 euros au personnel infirmier nouvellement engagé en milieu hospitalier en province de Luxembourg, présentée par le collège provincial du Luxembourg, a été avalisée vendredi en conseil provincial. Cette prime se veut une réponse à la pénurie de personnel infirmier. "Des mesures d'aide sont notamment apportées au niveau fédéral mais il est également important d'avancer au niveau provincial", précise le cabinet du député provincial en charge de la santé, Stephan De Mul.

La prime sera destinée aux infirmières et infirmiers nouvellement engagés entre le 1e janvier 2022 et le 30 septembre 2023 au sein d'un site hospitalier géré par l'intercommunale luxembourgeoise de soins de santé Vivalia. Le bénéficiaire de la prime s'engage à rester durant 3 années consécutives dans un hôpital de Vivalia. Cette prime est l'une des actions entrant dans le cadre d'une enveloppe d'un million d'euros dégagée par la province de Luxembourg pour soutenir le personnel infirmier de son territoire, et s'articulant en 3 axes à savoir l'attractivité du métier auprès des étudiants (logement, stage, minerval, etc.), la rétention du personnel en place (prime, prévention burn-out, etc.) et la communication (campagne web, mise en valeur du métier, etc.). (Belga)