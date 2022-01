Vol avec violence à Schaerbeek: un suspect arrêté et un policier blessé

Une femme a fait l'objet d'un vol avec violence vendredi vers 17h30, avenue Plasky à Schaerbeek, a indiqué en soirée Audrey Dereymaeker, porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Un homme a été arrêté. Un policier a été blessé à la tête. Il a été emmené à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Ses jours ne sont pas en danger.La victime n'a pas eu besoin de soins médicaux. Elle a donné une description du suspect, qui a été transmise aux patrouilles sur le terrain. Des policiers ont repéré un individu correspondant au portrait dressé, qui a pris la fuite à pied à leur vue. Un agent lui a couru après à pied, tandis que son collègue a suivi le mouvement en voiture. Le policier à pied a intercepté le suspect dans l'avenue Diamant. Le suspect s'est débattu lors de son interpellation et le policier est tombé en se cognant la tête au sol. Le 2e agent est arrivé à ce moment-là. Il a procédé à l'interpellation et a porté secours à son collègue. Ce dernier n'a pas perdu conscience. (Belga)